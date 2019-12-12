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Dilenci’lerin yaptığı akıl almaz taktikler şaşkına çevirdi

İstanbul Pendik’te dilencilere yönelik çalışma yapan zabıta ekipleri karşısına çıkan manzarayla şaşkına döndü. Kumaştan yaptığı sahte bebekle dilenerek insanların duygularını istismar eden kadın dilenci zabıta tarafından yakalandı. "Açız" yazısı ve sahte bebekle dilenen kadın zabıta merkezine götürülerken, sahte bebeğin görüntüsü şaşkına çevirdi.

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İnsanların duygularını sömüren dilencilerin yaptığı akıl almaz taktiklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede insanların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Pendik Yenişehir Mahallesi’nde üstüne astığı "Açız" yazısı ve bebekle dilenen bir kadını gören ekipler hemen harekete geçti. Kadını yakalayan ekipler Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürmek üzere kadının minibüse bindirdi. Bu sırada bebeği kadının kucağından alan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Kadının kucağında bebek diye taşığıdı şeyin kumaştan yapılmış sahte bebek olduğunu gören ekipler adeta şok oldu. İnsanların duygularını bu şekilde istismar eden kadına tepki gösteren zabıta görevlileri , dilenci kadına zabıta merkezine götürdü.
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