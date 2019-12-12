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Fil hastası sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor

Adana’da 6 yıl önce yapılan varis ameliyatı sonucu sol ayağında şişlikler başlayan ve ‘fil hastalığı’ teşhisi konulan İbrahim Şen, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor. Şen, “Bana Allah rızası için yardımcı olun. Beni hastaneye yatırıp tedavi etsinler” dedi.

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Bekar olan 50 yaşındaki İbrahim Şen, oto yıkamacıda çalışırken 9 sene önce sol ayağında varis oluştu. Adana Numune Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisine giden Şen’e yapılan kontrollerden sonra ‘varis’ teşhisi konuldu ve ilaç yazılarak evine gönderildi. 6 sene önce Şen’in sol ayağında şişlikler ve morluklar daha da artıp ayağını kullanamaz hale gelince varis ameliyatı yapıldı. Bir süre sonra ayağında tekrar şişlik ve morluklar başlayıp ayağı iltihaplanan Şen’e bu kez ’fil hastalığı’ teşhisi konuldu. Teşhis sonrası bir türlü iyileşemeyen ve işinden ayrılmak zorunda olan, kirada oturan Şen, sağlığına kavuşmak için kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

"BÖYLE OLMASA ÇALIŞACAĞIM"

Rahatsızlığı nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yürümekte güçlük çeken ve zamanının büyük bölümünü yatakta geçiren İbrahim Şen, “Hayatım mahvoldu. Bana bakan da yok. Gelen, giden de yok. Hastaneye gidiyorum ilaç yazıyorlar ve evde tedavi veriyorlar. Ben evde nasıl tedavi olayım. Bana fil hastalığı diyorlar. Ben damar yetmezliği var diyorum ama fil hastalığı var diyorlar. Önceden çalışıyordum, şimdi çalışamıyorum. Benim bu ayağım böyle olmasa çalışacağım” diye konuştu.

"HASTANEDE TEDAVİ ETSİNLER"

Ayağının koktuğunu ve tedavi olmak istediğini kaydeden Şen, “Sabahtan akşama kadar böyle oturuyorum. Devlet yardımcı olsun bana. Evden dışarı çıkamıyorum. Bana Allah rızası için yardımcı olun. Kimsem de yok. Ayağımı kesseler kim bakacak bana. Şu ayağım iyi olsun kafam rahat olur. Yuvamda bozuldu, böyle tekim. Beni hastaneye yatırıp tedavi etsinler. 9 yıldır bu hastalığım var. Ayağım daha şişti, şimdi inmiş hali bu. Vücudumdaki iltihap bu şekilde kendisini dışarı atıyormuş” ifadelerini kullandı.

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