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Çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir çocuk, marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra aniden yola fırladı. Yoldan geçen aracın çarpması sonucu yere düşen çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, yürekleri ağza geldi anlar saniye saniye bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Marketten alışveriş yapan 5 yaşındaki Ayşenur Anlazuk, ağabeyiyle birlikte marketten çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Küçük Ayşenur bir anda yola fırladı. Yoldan geçen aracın sürücüsü son anda kendisini fark edip hızını düşürmesine rağmen küçük çocuğa çarpmaktan kendisini kurtaramadı. Aracın kendisine çarpmasıyla yere düşen minik Ayşenur, kısa süre sonra ayağa kalkarak olayın şokunu yaşadı. Ayşenur’a çarpan araç sürücüsü, otomobilden inerek küçük kıza yardım etti. Minik Ayşenur kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAZAYI KAYDETTİ

Yüreklerin ağza geldiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Küçük çocuğun marketten çıkışı ve yola fırlama anı, aracın kendisine çarpması saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Minik Ayşenur’un babası İbrahim Anlazuk yaptığı açıklamada, "Dün burada benim kızıma çarptı araba. Araçlar, belediye otobüsleri çok hızlı geçiyor. Kızımın durumu çok iyi şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Herkesin başına gelebilir burada bu tarz sıkıntılar. Çocuğum bir saniye önce ya da sonra karşıya geçseydi çok büyük tehlike oluşturabilirdi. Buraya kesinlikle bir kasis istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"KASİS İSTİYORUZ"

Kazaya tanık olan marketin işletmecisi Cemal Çitrak, "Dün burada bir çocuğu araba neredeyse ezip geçecekti; kıl payı kurtuldu. Çocuk bakkaldan çıkarken arabayı görmedi, neredeyse altına alıyordu araba. Bu olaylar burada çok oluyor. Bu yolda özellikle gece saatlerinde araçlar yokuş aşağı çok hızlı iniyor. Biz buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Kaza esnasında markette bulunan Sinan Görür de, "Burası dolmuş ve otobüs güzergahı; ayrıca çevre yoluna bağlanan bir yol. Daha önce demirden bir barikat yaptılar; ancak bir süre sonra söküldü. Buraya betondan bir kasis yapsalar daha sağlıklı olur" açıklamasında bulundu.

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