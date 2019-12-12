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Emniyet’den yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte içki operasyonu kapsamında Arnavutköy’de depo olarak kullanılan bir villaya baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler yaklaşık 6 ton metil alkol, boş içki şişeleri, sahte içki üretiminden kullanılan malzemeler ele geçirdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte işçi operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında Arnavutköy’de bulunan bir villaya da baskın yapıldı. Depo olarak kullanılan villanın kapısını kırarak içeri giren ekipler, yaklaşık 6 ton metil alkol, alkolü depolamak için kullanılan bir su deposu, arıtma cihazları, binlerce boş içki şişesi ve bandrol ele geçirdi.
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