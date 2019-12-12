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Taksim Meydanı’nda cami inşaatında’ki yangın korkuttu
Taksim Meydanı’nda cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.
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Edinilen bilgilere göre olay sabaha karşı 03.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı’nda cami inşaatından dumanlar çıktığı gören çevredeki esnaf itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının inşaatta aydınlatma için bulunan projektörden çıktığı belirlendi. Ekiplerin büyümeden müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz