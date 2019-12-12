Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 15:07 TSİ

Zabıta ekipleri’nden okul kantinlerine denetim

Ankara ve Diyarbakır’da okul kantinlerden alınan şırıngalı çikolataların iki çocuğun ölümüne yol açmasının ardından İstanbul’da zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetime çıktı. Zabıta ekipleri okul kantinlerine girerek, raflarda denetlemelerde bulundu. Denetlemelere zabıta ekiplerinin yanı sıra sağlık uzmanları da destek verdi.

Büyütmek için resme tıklayın

Ankara ve Diyarbakır’da okul kantininde satılan şırıngalı çikolata kapağının soluk borusunu kapatması sonrası iki öğrencinin hayatını kaybetmesi sonrasında İstanbul’da zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi.

    • Ekiplere belediyede çalışan sağlık uzmanları da destek verdi.

"DENETİMLERİN SIKLAŞMASI GEREKLİ"

Tuğba Kara isimli öğrenci velisi son dönemlerde yaşanan gelişmelerden dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, “Yaşanan olayları televizyondan takip ettik. Denetimlerin sıklaşması gerekli. Burada belediyelere, okul yönetimlerine ve zabıta ekiplerine büyük iş düşüyor. Ben bu olaylardan sonra kendi oğlumu tembih ettim. Hatta oğluma da sordum böyle bir şey satılıyor mu? diye. Oda hayır cevabını verdi. Umarım bir daha bu tatsız olaylar yaşanmaz” diye konuştu.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı mask
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anı kamerada mask
Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anı kamerada
Hastanede tavanda çalışan teknisyenin yere düşüşü kamerada mask
Hastanede tavanda çalışan teknisyenin yere düşüşü kamerada
Gıda taklitcilerine ceza geliyor mask
Gıda taklitcilerine ceza geliyor
Kırmızı kod olayı yanlış anlaşıldı vatandaşlar tepki gösterdi mask
Kırmızı kod olayı yanlış anlaşıldı vatandaşlar tepki gösterdi
Hırsızların pişkin cevabı pes dedirtti mask
Hırsızların pişkin cevabı pes dedirtti
Ülke genelinde genel asayiş uygulaması yapıldı mask
Ülke genelinde genel asayiş uygulaması yapıldı
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı mask
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
Taksim Meydanı’nda cami inşaatında’ki yangın korkuttu mask
Taksim Meydanı’nda cami inşaatında’ki yangın korkuttu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı mask
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anı kamerada mask
Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anı kamerada
Pesan Çayı’nda su samuru görüntülendi mask
Pesan Çayı’nda su samuru görüntülendi
Hastanede tavanda çalışan teknisyenin yere düşüşü kamerada mask
Hastanede tavanda çalışan teknisyenin yere düşüşü kamerada
Seçmenler pusula kağıtlarını yırtıp seçimi protesto ettiler mask
Seçmenler pusula kağıtlarını yırtıp seçimi protesto ettiler
Gıda taklitcilerine ceza geliyor mask
Gıda taklitcilerine ceza geliyor

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL