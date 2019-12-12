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Gıda taklitcilerine ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından bu alanda yapılacak yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı.

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Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyordu.

Tüketicinin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve ceza maddesinin caydırıcı nitelik kazanması amacıyla kanunda değişiklik yapılarak, gıda sahtecileriyle etkin mücadele edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılması planlanan değişiklikle söz konusu gıdayı üreten, ithal eden ve piyasaya sürenlere kademeli cezalar getirilmesi öngörülüyor.

Buna göre suçlulara idari ve adli para cezaları verilecek. Suçun iki yıl içinde tekrarlanması halinde dahli olanlara hapis ve faaliyetten men cezaları verilecek.

Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.
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