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Seçmenler pusula kağıtlarını yırtıp seçimi protesto ettiler

Cezayir’de yeni cumhurbaşkanını seçmek için halk bugün sandık başına giderken, Bejaia şehrinde seçmenler pusula kağıtlarını yırtarak seçimi protesto etti.

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Cezayir’de Abdulaziz Buteflika’nın istifasının ardından halk bugün sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanını belirliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının Buteflika döneminde devletin veya siyasetin üst kademelerinde görev yapan isimler olması nedeniyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Dün akşam saatlerinde sokaklara çıkan eylemcilerin yanı sıra Bejaia şehrinde oy verme noktalarına giren eylemciler sandıklara müdahale etti. Eylemci seçmenler pusula kağıtlarını yırttı.
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