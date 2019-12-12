Seçmenler pusula kağıtlarını yırtıp seçimi protesto ettiler
Cezayir’de yeni cumhurbaşkanını seçmek için halk bugün sandık başına giderken, Bejaia şehrinde seçmenler pusula kağıtlarını yırtarak seçimi protesto etti.
Cezayir’de Abdulaziz Buteflika’nın istifasının ardından halk bugün sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanını belirliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının Buteflika döneminde devletin veya siyasetin üst kademelerinde görev yapan isimler olması nedeniyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Dün akşam saatlerinde sokaklara çıkan eylemcilerin yanı sıra Bejaia şehrinde oy verme noktalarına giren eylemciler sandıklara müdahale etti. Eylemci seçmenler pusula kağıtlarını yırttı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz