Seçmenler pusula kağıtlarını yırtıp seçimi protesto ettiler

Büyütmek için resme tıklayın

Cezayir’de Abdulaziz Buteflika’nın istifasının ardından halk bugün sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanını belirliyor. Cumhurbaşkanı adaylarının Buteflika döneminde devletin veya siyasetin üst kademelerinde görev yapan isimler olması nedeniyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Dün akşam saatlerinde sokaklara çıkan eylemcilerin yanı sıra Bejaia şehrinde oy verme noktalarına giren eylemciler sandıklara müdahale etti. Eylemci seçmenler pusula kağıtlarını yırttı.