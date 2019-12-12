Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 19:25 TSİ

Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Işık, 3 fotoğraf için oy verdi.

Alim Işık, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın " Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", " spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini belirten Belediye Başkanı Işık, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen muhabirlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Günün Özeti: Siyaset, Ekonomi, Futbol Video Haberler mask
Günün Özeti: Siyaset, Ekonomi, Futbol Video Haberler
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı mask
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anı kamerada mask
Mehmetçik’in teröristlerle çatışma anı kamerada
Pesan Çayı’nda su samuru görüntülendi mask
Pesan Çayı’nda su samuru görüntülendi
Hastanede tavanda çalışan teknisyenin yere düşüşü kamerada mask
Hastanede tavanda çalışan teknisyenin yere düşüşü kamerada
Seçmenler pusula kağıtlarını yırtıp seçimi protesto ettiler mask
Seçmenler pusula kağıtlarını yırtıp seçimi protesto ettiler

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL