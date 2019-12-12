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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna, "Resim" dalındaki ödüle layık görülen Devrim Erbil'e ve "Geleneksel sanatlar" ödülüne layık görülen Fuat Başar'a ödüllerini verdi.
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