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Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali

Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor.

NUSA TENGGARA BARAT - Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor.

Doğal tarım ürünlerinin ve çeşitli dansların sergilendiği festival Endonezya'nın Lombok bölgesindeki Sasak Lombok adlı yerel takvimin 6. ayının 15. gününde yapılıyor.
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