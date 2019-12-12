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Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali
Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor.
NUSA TENGGARA BARAT - Endonezya'da her yıl düzenlenen geleneksel Topat Savaşları Festivali ülkedeki Hint ve Müslümanları bir araya getiriyor.
Doğal tarım ürünlerinin ve çeşitli dansların sergilendiği festival Endonezya'nın Lombok bölgesindeki Sasak Lombok adlı yerel takvimin 6. ayının 15. gününde yapılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz