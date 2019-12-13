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Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları

Pendik’te seyir halinde olan hatlı minibüsün önünde aniden duran sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu. Minibüs sürücüsü önünde aniden duran araca çarpmamak için fren yaptı. Arka koltukta oturan yaşlı kadın da, ani frenin etkisiyle bir anda yerinden düşerek kafasını basamaklara çarptı. Minibüs sürücüsü, kafası yarılan yaşlı kadını zamanla yarışarak hızla hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pendik’te seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, içi yolcu dolu hatlı minibüsün önüne geçerek aniden fren yaptı. Minibüs sürücüsü de otomobile çarpmamak için fren yapmak zorunda kaldı. Minibüsün arka koltuğunda oturan yaşlı kadın, ani frenin etkisiyle oturduğu koltuktan bir anda fırlayıp minibüsün basamaklarına düştü. Yaşlı kadın, basamaklara kafasını vurarak yaralandı. Kadının yakını, minibüsteki diğer yolcular ve minibüs sürücüsü de başı yarılan kadına yardım etti. Yolcular, yaşlı kadının başındaki kanamayı durdurmak için havluyla müdahale ederken, minibüs sürücüsü de hızla hastaneye doğru yola koyuldu. Yaşlı kadının tedavisi, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acilinde yapıldı.

Önünde bir anda duran otomobil nedeniyle ani fren yapan minibüs sürücüsü, “Soldan gelen bir araba önümde ani fren yaptı. Ben de fren yapmak zorunda kaldım. O anda teyze arka koltuktan basamağa düşüp kafasını vurdu ve kafası yarıldı. Yolcular da arabanın içerisindeydi. İlk müdahaleyi arabanın içerisinde yaptık, havlu bastırdık kafasına. Ambulansı beklemeden doğrudan hastaneye gittik. Araba zaten yüklü ve dolu oluyor, öyle kısa mesafede durması mümkün değil. O şekilde durulmaması lazım. Adam hiç sağına soluna bakmadan ani fren yapıyor ve olaya sebebiyet veriyor” dedi.

Öte yandan, minibüsün ani fren yapmasıyla yaşlı kadının basamaklara düştüğü anlar minibüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil hatlı minibüsün önüne geçerek bir anda duruyor. Minibüsçünün de ani fren yapmasıyla arka koltukta oturan kadın minibüsüm basamaklarına düşerek kafasını vuruyor. Ardından minibüs sürücüsü aracını hastanenin aciline hızla sürüyor.

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