Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında

Pendik’teki Aydos Ormanı’nı 19 Eylül tarihinde PKK terör örgütü adına yaktığı iddia edilen ve 2 ayrı suçtan müebbet ile 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Yakup Akman hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Yakup Akman ile avukatları hazır bulundu.

Sanığın kimlik tespiti ile başlayan duruşmada mahkeme başkanı, Orman Genel Müdürlüğü vekilinin davaya katılma talebinin ve mesleki mazeret dilekçesinin okunup dosyaya eklendiğini kaydetti. Duruşmada dinlenmesine karar verilen tanıkların mazeret dilekçesi sunduğu ifade edildi.

“İTFAİYEYİ, POLİSİ VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADIM”

Duruşmada savunma yapan sanık Yakup Akman, “O civarda alkol kullandığım için bulunuyordum. Yaklaşık 1-1,5 senedir arkadaşımla oraya gidiyorum fakat o gün yalnızdım. Bir ağacın dibine oturup alkol almadan önce karşı tarafta 2 kişiyi gördüm ama hep insanlar geldiği için aldırmadım. Bir süre sonra birkaç metre önümde duman çıktı fakat aldırış etmedim. Duman yükselmeye başlayınca 2 kişinin orada olmadığını gördüm. İtfaiyeyi, polisi ve sağlık ekiplerini aradım. O sırada panikle aşağıya doğru indim. Ekipler gelince yanlarına gittim, ifade vermen lazım dediler. Ormanın çıkısında 4 ekip otosu vardı. Bir anda fotoğraflarım çekildi. Yenişehir Karakolu’na oradan da TEM’e götürdüler” dedi.

Mahkeme başkanının sanığın örgüt adına faydalı bilgiler verdiği takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesine ilişkin soruya sanık ve avukatı, sanığın örgüt ile bağlantısı olmadığını ve bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediklerini, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ise kabul ettiklerini belirtti.

“BEDENİNİN ÜSTÜ TAMAMEN YANDI”

Sanığın tüm aşamalarda ifade verdiğini belirten avukatı, “İfadeler iddia makamının soruşturmasıyla birebir uymaktadır. Bu gözaltı bilinçli olarak basına yansıtıldı. Müvekkilime yönelik linç kampanyası başlatıldı ve baştan hüküm verildi. Müvekkilimin kardeşi de örgüt üyeliğinden yargılandı ve beraat etti. Müvekkilin 12 yaşında geçirdiği bir kazada bedeninin üstü tamamen yandı. Askerdeyken GATA’da bununla ilgili ameliyat oldu ve deri nakli yapıldı. Ateş görünce kaçmasının nedeni de budur” ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMASINA HÜKMEDİLEREK DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını, gelecek celsede duruşmada hazır bulunmayan tanıkların hazır edilmesini ve yanan yerin orman mahalli kapsamında olup olmadığı konusunda olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Gelecek celse tanıkların hazır edilmesine karar veren mahkeme, Orman Genel Müdürlüğü vekilinin davaya katılma talebini kabul etti. Heyet, olay yerinde keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Pendik’teki Aydos Ormanı’nı 19 Eylül’de yaktığı iddiasıyla tutuklu bulunan Yakup Akman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla yer alıyor. PKK terör örgütüne yakın olan sosyal medya hesabından yangının üstlenildiği aktarılan iddianamede 15.51 ile 18.12 saatleri arasında Pendik’te olduğunun tespit edilen sanık Yakup Akman’ın sanığın 17.49’da 112 Acil Servis’i, 17.50’de ise 110 Yangın İhbar hattını ve 155 Polis İmdat’ı arayarak Aydos Ormanı’nda yangın başladığı ihbarında bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede sanık Yakup Akman’ın yangını gördükten sonra hayatın olağan akışına göre aceleyle olay yerinden ayrılmayıp söndürmeye çalışmasının bekleneceği kaydedildi. Sanığın yangını çıkardığı için kendisini görenler olduğu fark edince olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

İddianamede, sanık Yakup Akman’ın PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı’nda 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu ve ‘Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakma’ suçundan müebbet, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ediliyor.