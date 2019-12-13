İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi

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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis hayatı olumsuz etkilemezken, yüksek binaların bir bölümü kayboldu. Sis manzarası ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı yüksek binaların sis altında kaldığı görülüyor.