Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:52 TSİ

İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis manzarası ise havadan görüntülendi.

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis hayatı olumsuz etkilemezken, yüksek binaların bir bölümü kayboldu. Sis manzarası ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı yüksek binaların sis altında kaldığı görülüyor.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak mask
Meteorolojiden Uyarı! Yurt genelinde yağış etkili olacak
İzmir’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi mask
İzmir’de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
İdlib’te mülteci kampı sular altında mask
İdlib’te mülteci kampı sular altında
Türkiye Son Yılların En Sıcak Kasım Ayını Yaşadı  mask
Türkiye Son Yılların En Sıcak Kasım Ayını Yaşadı 
Ağrı’da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi mask
Ağrı’da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı mask
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Ankara beyaza büründü mask
Ankara beyaza büründü
Başkent Kış'a Hazır.... mask
Başkent Kış'a Hazır....
Bursa-Ankara karayolu kara teslim mask
Bursa-Ankara karayolu kara teslim
Bugün hava nasıl olacak? 04 Aralık 2019 Yurtta hava durumu mask
Bugün hava nasıl olacak? 04 Aralık 2019 Yurtta hava durumu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi mask
İstanbul’daki sis manzarası havadan görüntülendi
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada mask
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada
Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu mask
Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında mask
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları mask
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları
Klima hırsızları güvenlik kamerasına takıldı mask
Klima hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL