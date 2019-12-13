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On iki katlı apartmanda can pazarı

Ümraniye’de on iki katlı bir binanın elektrik panosunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kırk sekiz dairenin bulunduğu apartmanı saran yoğun duman nedeniyle dairelerden çıkamayan çoğu sayıda vatandaşı itfaiye ekipleri merdiven araçlarının yardımıyla cam ve balkonlardan alarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti. Zamanla yarışan ekipler dairelerdeki çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere tüm vatandaşları tahliye etti.

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Ümraniye’de on iki katlı bir binanın elektrik panosunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kırk sekiz dairenin bulunduğu apartmanı saran yoğun duman nedeniyle dairelerden çıkamayan çoğu sayıda vatandaşı itfaiye ekipleri merdiven araçlarının yardımıyla cam ve balkonlardan alarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti. Zamanla yarışan ekipler dairelerdeki çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere tüm vatandaşları tahliye etti.

On iki katlı apartmanda can pazarı

Yangın, gece 00.30 sıralarında Ümraniye ilçesi, Esenevler Mahallesi, Berra Sokak’ta bulunan on iki katlı bir apartmanın giriş kısmında bulunan elektrik panolarında meydana geldi. Bir anda tüm apartmanı saran dumanlar dairelerden çıkışlara izin vermeyince itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları cam ve balkonlardan tahliye etti. Başta Ümraniye itfaiye ekipleri olmak üzere Kadıköy ve Ünalan itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler bir yandan duman tahliyesi yaparken öte yandan merdiven aracılığıyla dairelerdeki vatandaşları kurtardı. Altısı çocuk on dört kişinin tahliye edildiği olayda dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BİR AN OLSUN KURTARDIĞI ÇOCUĞUN ELİNİ BIRAKMADI

Mahsur kaldığı daireden itfaiye eri tarafından kurtarılan küçük bir çocuk yaşadığı olayın şoku ve yüksekliğin korkusuyla aşağıya inene kadar kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bir dakika olsun bile bırakmadı. Ambulansta tedavisi yapılan çocuğun sağlık durumunun diğer vatandaşlar gibi iyi olduğu öğrenildi. Bina sakinlerinden birisi yaşadıklarını "Binanın trafosu patladı, kablo kokusu var, kokudan dolayı millet panikledi" diyerek anlatırken bir diğer bina sakini, "Gaz kokusu, duman salımı vardı. Habersiz yakalandık, çoğu aileler evlerinde kaldı biz kendimizi zor dışarıya attık. Hala çocuklu ailelere ulaşmaya çalışıyoruz itfaiye yardımıyla yoğun bir duman söz konusu, burada elli iki daire olmakla birlikte yaklaşık çoluk çocuk bir seksen kişi mevcut yani. Herkes seferber, ben de bina sakiniyim komşularıma ulaşıp onları uyarıyorum, dışarıya çıkmayın koridorlar yoğun duman diye. Alev yok yoğun duman söz konusu" dedi.

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