Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:26 TSİ

Tacizciyi vatandaşlar linç etti

Büyükçekmece’de özel halk otobüsünde uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Otobüsün kapıları şüpheli kaçmasın diye kapatılırken, gözaltı sırasında vatandaşlar şüpheliyi yumrukladı.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Fatih Mahallesi’nde E-5 yan yolda yaşandı. Silivri’den Avcılar istikametine devam eden özel halk otobüsünde uyuyan bir kadın, iddiaya göre el ile taciz edildi. Durumu fark eden kadın tepki gösterince otobüs bir anda karıştı. Otobüs şoförü kapıları kapatıp polise haber verdi. Olay yerine polis gelene kadar da otobüsün kapıları açılmadı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltı sırasında şüpheliye yaklaşan vatandaşlar yumruklar salladı. Şüpheli, polisin kontrolünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayın müştekisi kadın ise konuyla ilgili konuşmak istemezken şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

"BİLSEYDİM LİNÇ EDERDİM"

Olay sonrası konuşan İsmail Korkmaz isimli vatandaş, "Otobüsün durduğunu gördüm hırsızlık sandım. O yüzden biraz bekledim polisi çağırmaya gittim. Ne oldu dedim taciz dediler. Bilseydim en başta girerdim içeriye linç ederdim. Böyle insanlar yaşamasın herkesin çoluğu çocuğu var" dedi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı mask
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi mask
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kaçak içki imal edilen eve operasyon mask
Kaçak içki imal edilen eve operasyon
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler mask
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı mask
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı
On iki katlı apartmanda can pazarı mask
On iki katlı apartmanda can pazarı
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada mask
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında mask
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları mask
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı mask
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi mask
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kaçak içki imal edilen eve operasyon mask
Kaçak içki imal edilen eve operasyon
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler mask
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar mask
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL