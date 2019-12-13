Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 12:31 TSİ

Yanan binada alevler geceyi aydınlattı

Bursa’da 3 katlı bina alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zor anlar yaşarken, alevler geceyi aydınlattı.

Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Boyacıkulluğu sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere müdahale ederken zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

  • Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
  • (İHA)
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı mask
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi mask
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kaçak içki imal edilen eve operasyon mask
Kaçak içki imal edilen eve operasyon
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler mask
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Tacizciyi vatandaşlar linç etti mask
Tacizciyi vatandaşlar linç etti
On iki katlı apartmanda can pazarı mask
On iki katlı apartmanda can pazarı
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada mask
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında mask
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları mask
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı mask
Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi mask
İstanbul Havalimanı’nda 70 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kaçak içki imal edilen eve operasyon mask
Kaçak içki imal edilen eve operasyon
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler mask
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar mask
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL