Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:35 TSİ

Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başakşehir ve Esenler’de iş yerlerinden hırsızlık olaylarının zanlıları, Bağcılar’da bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Kendilerine “Ninja Kaplumbağalar” lakabını takan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyütmek için resme tıklayın

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4-8 Aralık tarihlerinde Başakşehir ve Esenler’de farklı iş yerlerinden 100 bin TL değerinde ürün çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık ve plakasının da çalıntı olduğunu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, 9 Aralık sabahı devriye gezen Balyoz ekipleri şüpheli aracı Bağcılar’da bir tekstil iş yerinin önünde gördü. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis, şüphelileri iş yerinde bulunan ürünleri çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan Yasin B.’nin (18) 9, Ertuğrul Ç.’nin (26) 22, Emre A.’nın (23) 33, Ramazan Y.’nin (19) ise 12 adet suç kaydı ile aranmasının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin Başakşehir ve Esenler’de girdikleri iş yerleri ve kurumlardan çaldıkları ürünlerin toplam değerinin ise 100 bin TL olduğu ortaya çıktı.

KENDİLERİNE “NİNJA KAPLUMBAĞALAR” LAKABINI TAKMIŞLAR

Girdikleri iş yerlerini saniyeler içerisinde soyan şüphelilerin kendilerine “Ninja Kaplumbağalar” lakabını taktıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kapalı kasa kamyonetle iş yerine geldiği, kepengi kaldırdıktan sonra ürünleri çok kısa bir sürede kamyonete yükleyerek oradan ayrıldıkları görüldü.

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı mask
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı
Tacizciyi vatandaşlar linç etti mask
Tacizciyi vatandaşlar linç etti
On iki katlı apartmanda can pazarı mask
On iki katlı apartmanda can pazarı
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada mask
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında mask
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları mask
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları
Klima hırsızları güvenlik kamerasına takıldı mask
Klima hırsızları güvenlik kamerasına takıldı
Kuyumcuya giren maskeli kapüşonlu hırsız kıskıvrak yakalandı mask
Kuyumcuya giren maskeli kapüşonlu hırsız kıskıvrak yakalandı
Terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu mask
Terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı mask
Yangın’da mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar mask
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı mask
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı
D-100 Karayolunda minibüs bariyerlere çarpıp takla attı mask
D-100 Karayolunda minibüs bariyerlere çarpıp takla attı
Tacizciyi vatandaşlar linç etti mask
Tacizciyi vatandaşlar linç etti
On iki katlı apartmanda can pazarı mask
On iki katlı apartmanda can pazarı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL