Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 14:05 TSİ

Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler

Ağrı’da Tutak’ta Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.

Büyütmek için resme tıklayın

5 gün önce Ağrı’da örgüt evine düzenlenen operasyonda 4 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon sonrası ölü ele geçirilen teröristler ile saklandıkları eve ait fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Önceki gün Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar tarafından askerler ve teröristlerin çatışma anları da paylaşılmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak’ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu" ifadelerini kullandı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı mask
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı
Tacizciyi vatandaşlar linç etti mask
Tacizciyi vatandaşlar linç etti
On iki katlı apartmanda can pazarı mask
On iki katlı apartmanda can pazarı
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada mask
İş yerini basıp haraç isteyen şüpheliler kamerada
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında mask
Terör örgütü adına ormanı yakan zanlı hakim karşısında
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları mask
Yaralanan yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan şöförün zor anları
Klima hırsızları güvenlik kamerasına takıldı mask
Klima hırsızları güvenlik kamerasına takıldı
Kuyumcuya giren maskeli kapüşonlu hırsız kıskıvrak yakalandı mask
Kuyumcuya giren maskeli kapüşonlu hırsız kıskıvrak yakalandı
Terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu mask
Terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler mask
Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen teröristler
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi mask
Ninja Kaplumbağalar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar mask
Şırnak’ta erkek tarafını sevindiren karar
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı mask
Yanan binada alevler geceyi aydınlattı
D-100 Karayolunda minibüs bariyerlere çarpıp takla attı mask
D-100 Karayolunda minibüs bariyerlere çarpıp takla attı
Tacizciyi vatandaşlar linç etti mask
Tacizciyi vatandaşlar linç etti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL