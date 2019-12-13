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Parkta yürüyen kadına bisikletçi saldırısı

Kadıköy’de parkta yürüyen bir kadın, kendisine ‘çekilsene’ diyen bisikletçiye ‘burası yürüyüş yolu, bisiklet yolu yan tarafta’ dedi. Bunun üzerine bisikletçiler kadına küfürler edip uzaklaştı. Ardından geri dönen bisikletçilerden biri, kendisini cep telefonuyla kayda alan kadına saldırarak telefonunu yere attı. Sosyal medyada yayılan o görüntüler büyük tepki çekti.

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Kadıköy’de Kalamış Parkında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, genç kadın iddiaya göre parkta yürüyüp fotoğraf çektiği sırada arkasından gelen iki bisikletçiden biri, sert bir şekilde ‘çekilsene’ diyerek uyardı. Bunun üzerine genç kadın da ‘burası yürüyüş yolu, bisiklet yolu yan tarafta’ dedi. Bu cevap karşısında sinirlenen bisikletçiler kadına hakaret ederek oradan uzaklaştı. Bisikletçiler uzaklaşırken de küfür ve hakaretlerine devam ettiler. Daha sonra geri dönen bisikletçiler yaklaşırken, genç kadın da onları cep telefonuyla kayda almaya başladı. Bisikletçilerde biri cep telefonuna vurarak genç kadına saldırdı.

Olayın mağduru genç kadın, bisikletçinin kendisine saldırdığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri izleyen çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Genç kadın yaptığı paylaşımda, “Kalamış parkı. Bu akşam üstü 16 civarı. Olaydan az önce ben fotoğraf çekiyorum. Yürüyüş yolundayım, arkamda iki bisikletçi “adam” Biri bisiklet yolunda biri yürüyüş yolunda. Biri “Çekilsene” dedi sertçe. “Ama bisiklet yolu yan tarafta dedim. “Senden mi öğreneceğim lan” dedi. Küfredip basıp gittiler. Önümde bir kız yürüyor. “ayıp ya” diye itiraz etti arkalarından. Ben de “terbiyesizler” diyebildim anca. Uzaklaşırlarken daha ağır küfür kıyamet! Hayretler içinde birbirimize baktık. Sakin olalım dedik. yürümeye devam ettik. Biraz ilerden geri döndüler, bu kez bize doğru geliyorlar. Ben kamerayı açtım, çok sinirlenmişim küfretmelerine. Ne mi oldu? Saldırdı adam, basbayağı durduk yere, delirmiş gibi saldırdı” ifadelerine yer verdi.

Bisikletçinin, kendisini uyaran kadının telefonuna vurarak saldırdığı anlar genç kadın tarafından kaydedildi. Görüntülerde genç kadına doğru yaklaşan iki bisikletçiden biri telefonu vuruyor.

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