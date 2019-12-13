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Öğrenim kredisi borçlarına yeni düzenleme geliyor

Kamuoyunda aylardır gündem oluşturan öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Zira öğrenim kredisinden faydalanan 5 milyon kişi var. 400 bini ise borcunu ödeyemedi. Buna göre; ödenmeyen borcun anaparası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor.