Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 17:13 TSİ

Kars'ta kimyasal ve radyoaktif olaylara hazırlık için tatbikat yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve tehlikeli maddelere (KBRN) ilişkin olaylara hazırlıklı olmaları amacıyla tatbikat yapıldı.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Tesislerinde KBRN olaylarına karşı hazırlıklı olmaları için UMKE personeline yönelik eğitimler verildi. 3 gün süren ve 22 personele 4 eğitmenin verdiği eğitimler sonrası tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği kayak tesislerine kimyasal bomba atıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere götürdü.

Kars Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin bilgi ve eğitimi için bu tür tatbikat ve eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Eğitimlerin çok başarılı geçtiğini belirten Ulu, "UMKE personelimize, kimyasal, biyolojik, nükleer tehlikelere karşı önce kendisini daha sonra hastaları koruması için eğitim verdik. Tatbikatta kalp masajı, kalp akciğer canlandırması, entübasyon gibi eğitimlerimizi de yeniledik. Bu tür eğitimlerimizi sık sık tekrar ediyoruz." diye konuştu.

Kars UMKE sorumlusu Soner Gül de 3 günlük eğitimde personeli önce haberleşme ve bilgi teknikleri ile doğada hayatını idame ettirebilmeleri konusunda bilgilendirdiklerini anlatarak ardından temel yaşam desteğinden bir insanın hayatını kurtarabilecek her türlü müdahalelere kadar katılımcılara bilgi verdiklerini söyledi.

Gül, UMKE personelinin bu tür tehlikelere karşı hazır olmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Eğitim gören personelden Fatih Taş da iki yıldır UMKE personeli olarak görev yaptığını anlatarak "Ülkemizde veya başka ülkelerde oluşabilecek herhangi bir doğal afette elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun içinde Sarıkamış'ta 3 gündür eğitim alıyoruz. Bu eğitimler ile kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Sema Oymak da 3 yıldır UMKE personeli olduğunu dile getirerek "Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor ve böylece gelişimimizi tamamlıyoruz. Bu eğitimleri olaylara daha hızlı müdahale etmek için alıyoruz.” ifadesini kullandı.

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
2019-İSG’ye girecek öğrenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama! mask
2019-İSG’ye girecek öğrenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!
Yabancı uyruklu öğrenciler Anadolu Üniversitesini tercih ediyor mask
Yabancı uyruklu öğrenciler Anadolu Üniversitesini tercih ediyor
“Arılar Varsa Yarınlar Var" projesinin 2019 yılı eğitimleri tamamlandı mask
“Arılar Varsa Yarınlar Var" projesinin 2019 yılı eğitimleri tamamlandı
2019-KPSS-ÖABT’ye Girecek Öğrenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama! mask
2019-KPSS-ÖABT’ye Girecek Öğrenciler İçin Ankara Valiliği’nden Önemli Açıklama!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi mask
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi
Kars'ta kimyasal ve radyoaktif olaylara hazırlık için tatbikat yapıldı mask
Kars'ta kimyasal ve radyoaktif olaylara hazırlık için tatbikat yapıldı
Ankara Bal Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı mask
Ankara Bal Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
Öğrenim kredisi borçlarına yeni düzenleme geliyor mask
Öğrenim kredisi borçlarına yeni düzenleme geliyor
Sahte engelli raporu çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi mask
Sahte engelli raporu çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Yakalanacagını anlayınca polisi yaralayıp kaçmaya çalıştı mask
Yakalanacagını anlayınca polisi yaralayıp kaçmaya çalıştı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL