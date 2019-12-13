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Siirt’in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK’ya operasyon

Siirt’in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve barınak imha edildi.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesi jandarma sorumluluk alanında ‘Kıran Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019-123 Operasyonu’ icra edildiği belirtildi. Açıklamada, ’’İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında arazi arama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeleri ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 adet sığınak ve barınak tespit edilmiş, teröristlere ait sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlar koordineli bir şekilde kararlılıkla devam etmektedir’’ denildi.
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