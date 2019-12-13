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Alevi ritüelleri uluslararası kamuoyuna İzmir'den duyurulacak

Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri, yabancı bilim insanları ve dünyanın farklı bölgelerinden Alevi topluluğu temsilcilerinin katılımıyla başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Türkiye, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen Alevi toplulukları temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Çepni Köse Süleyman Ocağı Dedesi Seyfi Oğuz’un gülbenk okumasıyla açılış töreni başladı.

Gülizar Biçer Karaca, törendeki konuşmasında, Türkiye'de daha önce inanç üzerinden karalama, ayrıştırma planları yapıldığını belirterek "Hem bilimsel hem inançsal açıdan semahlarıyla, türküleriyle, deyişleriyle herkese Alevilik-Bektaşilik kavramlarını anlatacak etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Alevilik Bektaşilik üzerinden bizleri farklı göstermeye çalışarak ötekileştiren bir anlayışla geçti günlerimiz, zamanlarımız. Biz bu oyunlara hiç gelmedik, bundan sonra da gelmemek için bir olacağız." dedi.

- Cemevlerinin ibadethane olarak imar planlarına işlenmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ritüelin inanç sisteminde son derece zengin anlamlar içerdiğini ifade etti.

Büyükşehir Meclisinde İzmir'deki cemevlerinin ibadet yeri olarak imar planlarına işlenmesinin gündemde olduğunu aktaran Soyer, "Bu konuda uzun süredir devam eden çalışmalar sonuçsuz bırakılmış, bir türlü gerçekleşmemiş. Bir umudun hayata geçmesini diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesini yakından takip ediniz."

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ersal, İzmir’de geçen haftalarda elim bir olay yaşandığına dikkati çekerek “Haddini bilmeyen bir insan, bir evin duvarına ‘Defol Alevi’ yazdı ama şimdi İzmir'in caddelerine, sokaklarına, köprü üstlerine Alevi Bektaşi ismi yazıldı. Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Açılışın ardından Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu'nda ilk gün konusu olan Alevi Müzik Kültürü ile ilgili sunumlar yapıldı.

- Etkinlikler

Uluslararası Alevilik Bektaşilik Günleri kapsamında düzenlenen bilim, sanat ve icra etkinlikleri 15 Aralık’a kadar sürecek.

Programda, uluslararası sempozyumun yanı sıra Aşkla Semaha Dönenler ve Aşkla Deyişler başlıklı etkinlikler yapılacak.

Ayrıca sanatçı Sabahat Akkiraz ile İran'ın Tebriz kentinden gelen Grup Müştak konser verecek.

Etkinliğe Kanada, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, İran ve Macaristan’dan bilim insanları ve müzik toplulukları katılıyor.

Alevi Bektaşilik Günleri'ni Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği, Almanya'dan Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, Yunanistan'dan Seyyid Ali Sultan Dergahı Koruma Vakfı, Bulgaristan'dan Güney Bulgaristan Cem Derneği de destekliyor.

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