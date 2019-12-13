Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.
Erdoğan cuma namazının ardından aile dostu Nusret Yıldırım'ın cenazesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ eşlik etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz