Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 17:19 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.

Erdoğan cuma namazının ardından aile dostu Nusret Yıldırım'ın cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ eşlik etti.
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Fuat oktay’dan bütçeyi sunamayacağı eleştirilerine sert yanıt mask
Fuat oktay’dan bütçeyi sunamayacağı eleştirilerine sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Koç Üniversitesi hastanesini ziyaret etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Koç Üniversitesi hastanesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gündeme dair açıklamalar
Erkan Kandemir kongre takvimini anlattı mask
Erkan Kandemir kongre takvimini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açtı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslümanlar devayı batı başkentlerinde arıyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslümanlar devayı batı başkentlerinde arıyor
Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık mask
Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık
Bakan Soylu bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır dedi mask
Bakan Soylu bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır dedi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan huzurevini açılışı mask
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan huzurevini açılışı
Devlet Bahçeli’den Haluk Bilginer’e tebrik mesajı mask
Devlet Bahçeli’den Haluk Bilginer’e tebrik mesajı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BİFO, İlber Ortaylı'nın anlatımlarıyla ICEC'te konser verdi mask
BİFO, İlber Ortaylı'nın anlatımlarıyla ICEC'te konser verdi
Adana merkezli 6 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 44 şüpheli yakalandı mask
Adana merkezli 6 ilde sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 44 şüpheli yakalandı
Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu mask
Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu
Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti Sinop ünvanını kaybetti mask
Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti Sinop ünvanını kaybetti
Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede mask
Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı mask
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL