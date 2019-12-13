Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İslamabad dışında yer alan ve Afgan Basti adı verilen kampta yaşayanlardan Sana Gul, Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafları için oy kullandı.

Hasan Ahmet ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafına oy verdi.

Varis Gani ise seçimini Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarından yana kullandı.