Ankara'da "sahte engelli raporu" soruşturması şüphelileri adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, bir hastanede memur, güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt personelinin de aralarında bulunduğu zanlıların, hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte epikriz raporlarıyla sağlık kuruluna sokarak, engelli raporu çıkartmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede, hastane personeli ile usülsüz şekilde rapor temin eden vatandaşların da aralarında bulunduğu 106 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

- Suç örgütünün elebaşları hastanenin eski özel güvenlik görevlileri

Öte yandan soruşturmaya ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, suç örgütünü, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2007'de işten ayrılan F.C. ile K.H. kurdu.

Örgüt elebaşları daha sonra hastanede çalışan çoğu özel güvenlik görevlisi kişileri de örgüte dahil etti.

Hastanede heyet raporlarını veren sağlık kurulunun sekreterinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Suç örgütünün, şeker hastası olan bir kişiden aldıkları kanın bulunduğu tüplere hasta olmayan kişilerin bilgilerinin yazılı olduğu barkodları yapıştırdığı ve bu sayede sağlık kurulunu yanılttığı belirlendi.

- Rapor başına 20 bin lira alıp 10 milyonluk vurgun yapmışlar

Örgütün, bugüne kadar 100 kişiye bu şekilde sahte sağlık raporu çıkarttırdığının belirlendiği, ancak bu sayının daha fazla olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Sahte rapor başına ortalama 20 bin lira aldıkları öğrenilen suç örgütünün, bugüne kadar 10 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi.

Çetenin, operasyonlarda gözaltına alınan ve tekrar sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen zanlılara, kan değerlerinin yüksek çıkması için bazı ilaçları almaları yönünde baskı yaptığı da anlaşıldı.

Bu şekilde kendilerine de sahte sağlık raporu çıkarttırdıkları belirlenen örgüt üyelerinden 8'inin, itirafçı olduğu belirtildi.

- Sahte raporla ücretsiz ulaşım kartı da almışlar

Söz konusu hastane personelinin, gerçekte şeker hastası ve kalp hastalarının kan örneklerini, hasta olmayan kişilerin kan örnekleri gibi gösterdikleri, bu şekilde düzenledikleri sahte epikriz raporları ile anjiyo veya kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları, sahte sağlık raporları ile emekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattıkları belirlendi.

Zanlıların, ayrıca EGO kartı çıkartarak, ücretsiz ulaşımdan faydalandıkları kaydedildi. Kuruldan rapor alan şüphelilere ikinci kez kurul raporu aldırıldığında ise tamamına yakınının yüzde sıfır özür oranında oldukları tespit edildi.

- Örgütün deşifresine ihbarla başlandı

Suç örgütünün deşifre edilmesini sağlayan soruşturmanın ise sahte rapor alan bir kişinin, daha sonra bundan pişmanlık duyarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına durumu ihbar etmesiyle başladığı öğrenildi.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin 2 yıldır suç örgütünü takibe aldığı ve 10 Aralık itibarıyla operasyon için düğmeye basıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan 106 şüpheliden örgüt yönetici ve üyesi olan 28'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak için nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.