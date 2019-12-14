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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Katar temasları
Resmi temasları kapsamında Doha’ya gelen Mevlüt Çavuşoğlu 19. Doha Forumu’na katıldı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında 19. Doha forumuna katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz