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Hollanda'da "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncularının yer aldığı "Aman Reis Duymasın" filminin galası yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AF Media ve Concept Events tarafından organize edilen Rotterdam Pathe Kuip'deki galaya, filmin oyuncularından Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen Kıratlı, Hakan Karsak, Emin Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Sevil Aki, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkaleler ve Ezgi Esma Kürklü katıldı.

Oyuncular, filmin gösterime girdiği 3 ayrı sinema salonunda film öncesi seyirciler ile buluşup, birer konuşma yaptı.

"Aman Reis Duymasın"a gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür eden oyuncular, Hollanda'da Türk seyircisinin karşısında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Oyuncular, konuşmalardan sonra seyircilerle öz çekim de yaptı.

Programa Zoetermeer kentinden katılan Damla adlı bir seyirci de kendi çizdiği, filmde İlyas Çakırbeyli rolündeki Ozan Akbaba'nın portresini oyuncuya hediye etti.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sakin bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşırlar, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini hapiste bulurlar. Mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır."

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