Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Cengiz; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.
Mustafa Cengiz, haber kategorisinde Bülent Ersöz'e ait "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl imzası taşıyan "Bilim ve barış kıtası" fotoğrafını seçti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın " Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz