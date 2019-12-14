Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Cengiz; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Mustafa Cengiz, haber kategorisinde Bülent Ersöz'e ait "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl imzası taşıyan "Bilim ve barış kıtası" fotoğrafını seçti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın " Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.