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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAE 276 plakalı otomobil, İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde, 23 AK 787 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 23 AAE 276 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan otomobillerdeki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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