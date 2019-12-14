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AÜ İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz