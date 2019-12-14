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AÜ İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hastanenin idari binasındaki arşiv bölümünde, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında kablolar tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda arşiv bölümünde ufak çaplı hasar oluştu.
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