Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma kavgası kamerada

Esenyurt’ta yabancı uyruklu iki aile arasında “kız kaçırma” iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür dileyerek anlaştı.