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Tokyo’da yerleşim yerinde görülen yaban domuzu paniğe neden oldu
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir yerleşim yerinde görülen yaban domuzu, kentte paniğe neden oldu.
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Başkent Tokyo’da şehre inen bir yaban domuzu bölgede paniğe neden oldu. Dün sabah saatlerinde Tokyo’nun Kokubunji şehrinden ihbar alan polis ekipleri, vahşi domuzu yakalamak için harekete geçti. Bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, domuzun son olarak Kunitachi ve Tachikawa şehirlerinde görüldüğünü bildirdi.
Aç kaldığı için kırsal bölgeden şehir merkezine indiği tahmin edilen domuzu arama çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz