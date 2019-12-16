Tokyo’da yerleşim yerinde görülen yaban domuzu paniğe neden oldu

Başkent Tokyo’da şehre inen bir yaban domuzu bölgede paniğe neden oldu. Dün sabah saatlerinde Tokyo’nun Kokubunji şehrinden ihbar alan polis ekipleri, vahşi domuzu yakalamak için harekete geçti. Bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, domuzun son olarak Kunitachi ve Tachikawa şehirlerinde görüldüğünü bildirdi.

Aç kaldığı için kırsal bölgeden şehir merkezine indiği tahmin edilen domuzu arama çalışmaları sürüyor.