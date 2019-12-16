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Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz