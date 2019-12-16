Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 17:43 TSİ

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Sarıkamış Oteller bölgesinde bir otelde sebebi bilinmeyen denden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. AFAD ve 112 sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi mask
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu mask
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu mask
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada mask
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü mask
DSİ Genel Müdürlüğü binasındaki yangın söndürüldü
Pençe 3 harekatı zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen sürüyor mask
Pençe 3 harekatı zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen sürüyor
Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu mask
Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu
Hırsızlık çetesi Ünlü iş adamının oğluna hayatının şokunu yaşattılar mask
Hırsızlık çetesi Ünlü iş adamının oğluna hayatının şokunu yaşattılar
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü mask
Rus uçaklarından Maarşurin beldesine hava saldırısı: 3 ölü
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı mask
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü açıköğretim bürosuna daldı
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem mask
Vergi harç ve ceza tahsilatlarında yeni dönem
Avustralya’da 744 ev 49 tesis ve bin 852 müştemilat kül oldu mask
Avustralya’da 744 ev 49 tesis ve bin 852 müştemilat kül oldu

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL