Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 15:22 TSİ

Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi”nde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlikler yaşandı. IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’in arada kaldığı arbedede taraflar zor sakinleştirildi.

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ulaşım sorunlarını konuşmak üzere, “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor” başlıklı, “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” düzenledi. Kongrede UBER sürücüleri ile taksiciler arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda gerginlik yaşandı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve tarafların karşı karşıya geldiği arbedede IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, tarafların arasında kalarak zor anlar yaşadı. Diğer vatandaşların da araya girmesi ile sakinleştirilen taraflar daha sonra dağıldı. IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir arbede esnasında, “Hiçbirimize yakışmadı. Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor” dediği görüldü.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
Mardin’de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi mask
Mardin’de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı mask
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular mask
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon mask
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı mask
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon mask
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti mask
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
Hindistan’da düzenlenen gösteriler sırasında arbede çıktı mask
Hindistan’da düzenlenen gösteriler sırasında arbede çıktı
Mardin’de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi mask
Mardin’de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı mask
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL