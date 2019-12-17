Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi”nde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlikler yaşandı. IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’in arada kaldığı arbedede taraflar zor sakinleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ulaşım sorunlarını konuşmak üzere, “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor” başlıklı, “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” düzenledi. Kongrede UBER sürücüleri ile taksiciler arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda gerginlik yaşandı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve tarafların karşı karşıya geldiği arbedede IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, tarafların arasında kalarak zor anlar yaşadı. Diğer vatandaşların da araya girmesi ile sakinleştirilen taraflar daha sonra dağıldı. IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir arbede esnasında, “Hiçbirimize yakışmadı. Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor” dediği görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz