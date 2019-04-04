Vizyonda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında 3'ü yerli 7 yeni film vizyona girecek.

Benden Hikayesi

"Benden Hikayesi", Türk edebiyatının usta kalemi Sait Faik Abasıyanık'ın yaşamı ve duygu dünyasını konu ediyor. Filmde, Adapazarı'nda doğan ve ömrünü bir adada geçiren Sait Faik'in hayat hikayesi, kendi ağzından anlatılıyor. Sait Faik'in lise döneminde yazdığı "İpek Mendil" ile başlayan yazarlık serüvenine odaklanılan belgeselde, yazarın birçok öyküsüne de yer veriliyor. Usta yazarı Mert Er'in canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Onur Barış oturuyor.

Dumbo

Sirk sahibi Max Medici, eski yıldızı Holt Farrier ve onun çocukları Milly ve Joe'ya sıradışı bir görev verir. Ailenin görevi, sirkin yeni üyesinin bakımını üstlenmektir. Bu yeni üye, koca kulakları sebebiyle seyircileri güldüren, yavru bir bebek fildir. Ancak Dumbo'nun uçabileceğini keşfettiklerinde, tek ayağı çukurda olan sirk inanılmaz bir geri dönüş yapar ve ikna edici girişimci V.A. Vandevere'in dikkatini çeker. Vandevere, sevimli fili, yeni ve büyük eğlence parkı Dreamland için kiralar. Ancak Dreamland, yüzeyde göründüğü kadar parlak ve görkemli değildir. Dumbo, çekici ve muhteşem bir akrobat olan Colette Marchant ile birlikte yeni zirvelere doğru yükselir. Bu süreçte Holt da, Dreamland'in karanlık sırlarını keşfedecektir... Yönetmenliğini Tim Burton'ın üstlendiği yapım, küçük bir sirk filinin fareyle olan dostluğunu beyazperdeye taşıyacak. Yapımcılığını Disney'in üstlendiği projede senaryo ise Ehren Kruger'e ait.

Hababam Sınıfı Yeniden

Rıfat Ilgaz'ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit, Hafize Ana, Mahmut Hoca gibi sevdiğimiz karakterlerle gönüllere taht kuran klasikleşmiş filmin uyarlamasında yeni karakterler, yeni bir jenerasyon, yeni bir dil hakim. Özel Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime geçince, kızlar ve erkekler arasından tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre sonra müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılır.

1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini bu sefer Doğa Can Anafarta üstleniyor. Yapımcılığını Hann Media'nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme alıyor.

Hayvan Mezarlığı

Hayvan Mezarlığı, henüz taşındığı evde ailesi ile kutlama yaparken hayatını kaybeden küçük oğlunu geri getirmek için eski bir mezarlığa oğlunu gömen bir adamın hikayesini anlatıyor. Louis Creed, iki çocuğu ve eşi Rachel ile birlikte Boston'daki şehir yaşamlarından kurtulup, kırsal kesime taşınmaya karar verir. Yeni yaşamlarına uyum sağlamaya çalışan aile, kedilerinin bir kaza sonucu ölmesiyle büyük bir üzüntüye kapılır. Kedilerini, evlerinin yakınındaki gizemli bir mezarlığa gömen aile, bir süre sonra inanılmayacak bir durumla karşı karşıya kalır. Gömdükleri kedi hayata geri döner. Creed ailesi, artık gizemli mezarlığın sırrını öğrenmiştir. Bu sırada oğullarını kaybeden aile, gömülen her şeyi bedenen hayata döndüren bu mezarlığı, oğullarını geri getirmesi için kullanmaya karar verir. Oğlunu mezarlığa gömen Luis, onu gerçekten geri getirebilecek midir?

İhtiyar Adam ve Silah

Forrest Tucker yaşlı bir adamdır ancak hayatını dolu dolu yaşamadığını söyleyebilecek hiç kimse yoktur. Kendinden emin ve güçlü görünen bu yaşlı adam hayatı boyunca toplamda 18 kere hapisten kaçmayı başarmıştır. Forrest Tucker'ın son hamlesi ise 70 yaşında bir kez daha San Quentin Hapishanesi'nden firar etmek olacaktır. Ancak polisler başta olmak üzere duyan herkesi şoke eden bu olay Forrest'ın son sürprizi değildir. Hapisten kaçan yaşlı adam, ardından eşi benzeri görülmemiş bir banka soygunu zincirine imza atar. Forrest'ın ardından kovalamaca başlamıştır. Forrest'ın izinden gidenler arasında, Forrest'ı yakalamaya kararlı ancak bir o kadar da onun zekasına hayran kalan polis dedektifi John Hunt ve seçtiği mesleğe rağmen onu sevmekten vazgeçmemiş olan Jewel adlı kadın vardır...

David Grann'ın 2003 yılında The New Yorker dergisinde yayınlandığı bir makaleden uyarlanan film, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Başrollerini usta oyuncu Robert Rerford ve Oscar ödüllü Casey Affleck'in üstlendiği biyografik aksiyon-dram filminde Sissy Spacek, Danny Glover, Tika Sumpter, Tom Waits ve Gene Johns da yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunu ve senaryosunu ise "Hayalet Hikayesi" filmine imza atan David Lowery üstleniyor.

Shazam! 6 Güç

Herkesin içinde bir süper kahraman yatar, kimileri için bu birkaç sihirli sözcük ile ortaya çıkabilir! 1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman. Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklığı, Zeus'un görlemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile S.H.A.Z.A.M. adını alıyor. Peki bu güçlü yetişkin bedenini yöneten küçük bir çocuğun ruhu bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkıyor? Uçabilir mi? X-ışını görüşü var mı? Ellerinden yıldırım atabiliyor mu? Sosyal bilgiler sınavını geçebilecek mi? Shazam yeteneklerinin sınırlarını bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla test etmeye koyulur. Ancak, Dr. Thaddeus Sivana tarafından kontrol edilen kötülüklerin ölümcül güçleriyle savaşmak için bu yetkilere hızlıca hakim olmayı öğremesi gerekecektir...

Suç Unsuru

Aynı evi paylaşan iki yakın arkadaş Cemal ve Buğra, Komiser Baran ve ekibi tarafından uykularının en derin noktasında kaldırılıp, şüphelisi oldukları bir soruşturmanın ortasına yerleştirilir. İki arkadaş ne olduğunu anlamadan komiser tarafından sorgulanırken, evleri de kedilerinin izin verdiği ölçüde emniyet güçleri tarafından didik didik araştırılır. Çenesi düşük bir adam olan Celal, sorduğu sorularla Baran'ı bunaltırken, Buğra az konuşan ve ağırkanlı tavırları nedeniyle şüphe uyandırıcıdır. İlk kez böyle bir hücre baskınıyla karşılaşan komiser, yarı modern, yarı dönem döşenmiş bu hücre karşısında şaşkındır. Olaya görevi gereği dahil olan apartman yöneticisi Arslan Bey ise yeni taşınan komşularını hiç tanımadığı gerçeğiyle yüzleşirken kapı komşularının iddialar karşısındaki soğukkanlı duruşlarına da anlam veremez. Arama süresince şüphelere yenileri eklenirken Komiser Baran ve ikili arasındaki diyalog da boyut değiştirir.