Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na Doğru





İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından üzenlenen ve 7 Nisan Pazar günü koşulacak Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıt yaptıramayanlar için 5-6 Nisan'da kayıt imkanı sunulacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan Pazar günü 14. kez start almaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 100 ülkeden 10 bin sporcunun katılması beklenen yarışta henüz kayıt olmayan sporcular geç kayıt imkanından faydalanabilecek. 5-6 Nisan'da Forum İstanbul AVM'de kurulacak Spor İstanbul stantlarından kayıtlı sporcular yarış kitlerini teslim alırken, henüz kayıt yaptırmayan koşucular da kayıt olabilecek. Saat 10.00'dan 19.00'a kadar hizmet verecek stantlarda geç kayıt yaptırmak isteyen koşucular, alanda yer alacak bir sivil toplum kuruluşuna (STK) 50 lira bağış yaparak ve 100 lira kayıt ücreti ödeyerek yarı maratona katılabilecek.

Spor ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren etkinlikte yer alacak STK'ler bu yıl Yeşilay, Kızılay, Türk Kanser Derneği ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olacak. Geç kayıtlar bin 500 kişi kontenjanı ile sınırlı tutulacak.





- Rekortmenler İstanbul'da





Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda binlerce sporcu rekortmen atletler ile parkura çıkacak.

Tüm zamanların en hızlı ikinci yarı maratoncu kadın atleti Netsanet Gudeta, Vodafone İstanbul Maratonu ve Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkur rekortmeni, aynı zamanda dünyanın tüm zamanlarda en hızlı üçüncü kadın maratoncusu olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu erkekler parkur rekortmeni olan ve geçen yıl Türkiye'yi 1 saatin altında yarı maraton koşulan ülkeler listesine sokan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn gibi isimler, yarı maraton heyecanı için 7 Nisan'da İstanbul'da olacak.





- Altın Kategori'de koşulacak





Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da Altın Kategori'de koşulacak.

2017 yılı itibariyle Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kriterlerine göre bu yıl da Altın Kategori'de yer alacak.