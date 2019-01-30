Vodafone Fiber İnternet Aboneliği ve Altyapı Sorgulama

Vodafone fiber internet, altyapısı oldukça yaygın bir hizmettir. Bunun nedeni ise Vodafone’un ortak altyapı hizmetlerini kullanmasıdır.

Normalde Vodafone fiber altyapısı belirli illerde bulunmaktadır. Ancak ortak altyapı hizmetleri kullanılarak bu hızlı internet hizmetinden çok daha fazla kişinin yararlanması sağlanmaktadır. Yine bu hizmetten yararlanmak ve fibermax abonesi olmak için öncelikli olarak binanızda herhangi bir altyapının olup olmadığını öğrenmelisiniz. Bunun için fibermax altyapı sorgulama yapmanız gerekmektedir. Peki, altyapı sorgulama nasıl yapılır? Vodafone fiber internet aboneliği için bilmeniz gereken en önemli noktalar nelerdir?

Fibermax Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vodafone fibermax internet altyapısı belli illerde bulunmaktadır. Ancak bu hizmetten daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Turkcell Superonline ve Türk Telekom altyapıları da kullanılmaktadır. Yani eğer binanızda bir başka operatörün fiber internet altyapısı mevcut ise bu altyapı üzerinden Vodafone fiber internet hizmeti alabilirsiniz.

Bulunduğunuz apartmanda fiber internet için gerekli altyapı bulunup bulunmadığını öğrenmek için ise fiber altyapı sorgulama yapmalısınız. Yine bireysel anlamda binalara fiber altyapı çekimi oldukça zordur. Bu nedenle fiber internetin bağlanacağı bölgeler arasında siteler ilk sırada yer alır. Bunun nedeni ise yeterli kullanıcıya ulaşılabilmesidir. Ancak 2-3 kişilik talepler ile fiber internet altyapısı çekilmesi hem masraflı hem de zaman alan bir durumdur.

Vodafone Fibermax Aboneliği İçin Neler Yapılmalı?

Fibermax altyapı sorgulama sonucunda binanızda gerekli altyapının bulunduğunu öğrendiyseniz fibermax kampanyalarından birine dâhil olabilirsiniz. Bunun için fibermax online başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Abonelik için kişilerin başvuruda belli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartların en başında gerekli altyapının olması yer alır. Yine diğer şartlar arasında ise; TC vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, abonelik vekâlet ile yapılıyorsa vekâletname ve yabancılar için geçerli tarihli bir pasaport bulunmaktadır.

Bunların yanında Vodafone fiber internet hizmetinden mevcut internetinizi taşıtarak da yararlanabilirsiniz. Bu nedenle abonelerin ödemeleri gereken cayma bedeli Vodafone tarafından karşılanır. Ancak bunun için gelen fatura kullanıcı tarafından ödenmeli ve fatura Vodafone’a faks yolu ile iletilmelidir. Kullanıcının cayma bedeli için ödediği bedel faturalarına indirim olarak yansıtılmaktadır.