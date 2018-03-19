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Voleybol Bayanlar 1. Lig Yarı Final etabında 6 puan toplayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı finale adını yazdırdı

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Voleybol Bayanlar 1. Lig Yarı Final etabında 6 puan toplayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı finale adını yazdırdı
Kütahya Yeni Spor Salonu’nda Play-Off yarı final müsabakalarında destan yazan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı oynadığı 3 maçın ikisini kazanarak 6 puanla lup finale adını yazdırdı.

2017 – 2018 Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar Yarı Final Etabı karşılaşmaları I. ve II. Grup’ta oynanan üçüncü ve son karşılaşmalar ile tamamlandı. Yarı final birinci grupta 6 puanla ikinci olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı final etabına yükseldi.

Oynadığı yarı final maçlarında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent ve Sarıyer Belediyesi’ni 3-1’lik skorlarla mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, büyük başarılara imza attı. Voleybol Federasyonu tarafından iki gruba ayrılan takımlar, Kütahya’da 3 günlük tek devreleri lig usulü turnuva maçı oynadı. Bayanlar Yarı Final Müsabakaları sonunda birinci ve ikinci gruplardan 1. ve 2. Olan toplam dört takım final müsabakalarına yükseldi. Final müsabakalarının ardından birinci ve ikinci olan takımlar Türkiye Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ne yükselecek.Pursaklar, Balıkesir, THY ve Karayolları final maçları hafta sonu Aydın’da oynanacak. 

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