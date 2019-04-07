Volkan Demirel Futbolu Bırakıyor Mu?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Spor'un suallerini cevaplayan deneyimli eldiven, "Jübile yapma gibi bir amacım yok. Fiziğim ve vaziyetim gereği erken diye düşünüyorum" dedi.

Başarılı eldiven, "Takımıma katkı vererek 6. şampiyonluğumu yaşamak, 4. yıldızı takmak istiyorum. Ondan sonra jübilemi yaparım. 'Değişim' diyenleri saygıyla dinliyorum. 17 senelik bir hizmetim var ve bu isteklerim gayet olağan" diye konuştu.

"20 SENELİK GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

"Böyle bir sezon hiç yaşamadım" diyen ve "Şampiyonluk gayretinde olmaktan daha güç bir gidişat" değerlendirmesi yapan Volkan Demirel, "Tepkin göstermekte zorlanıyoruz. Derbide 20 yıllık ananeyi devam ettirmek istiyoruz, edeceğimize inanıyoruz. F.Bahçe-G.Saray maçları futbol bayramıdır. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi" dedi

VOLKAN: "KİTAP YAZACAĞIM"

Kadro dışı kalma sürecine değinen Volkan, "Çok kötü zamanlar geçirdim ama artık bitti" dedi. Kaptan, 'Kötü neticelere neşelendi' iddialarına ise "Yaşadıklarımı belki bir kitapta yazarım.

Benim için futbol profesyonellik değil. Tribünden gelen bir acemilik. Bu duyguyu yaşadıkça başarılı olursunuz. Fenerbahçelilik bana kazınmış" cevabını verdi.