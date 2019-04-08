Vücudun Güzellik İksiri; Kolajen Takviyesi!

Vücudun güzellik iksiri; kolajen takviyesi!

Sıkılık, pürüzsüzlük, kırışıksız, nemli ve ışıltılı görünüm için cilt, yeterli miktarda ve bozulmamış yapıda kolajenin varlığına ihtiyaç duyar. C vitaminli ve Akdeniz yosunu özel karışımı ile Türkiye’de bir ilk olan günlük içilebilir kolajen takviyesi Collagen Lift Paris™,cildin çok daha ışıltılı ve aydınlık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor

İnsan vücudunda en fazla bulunan protein tipi ve cilt için vazgeçilmez bir yapıtaşı olan kolajen vücudun en önemli mineralidir. Sıkılık, pürüzsüzlük, kırışıksız, nemli ve ışıltılı görünüm için cilt, yeterli miktarda ve bozulmamış yapıda kolajenin varlığına ihtiyaç duyar.

Ancak yaşla beraber kolajenin sağlıklı yapısı bozulmaya ve miktarı düşmeye başlar bunun sonucu olarak ciltte ilk çizgilenmeler, sarkmalar baş gösterir. Vücutta eksilen ve yapısı bozulan kolajenin yerine koyulması bu probleme etkili bir çözüm oluyor.

Tüm vücudun kolajen miktarında %65 artış

Collagen Lift Paris™ içeriğindeki C vitamini kolajenin etkinliğini artırırken akdeniz yosunu benzersiz bileşikleri ile doğal, yüksek emilime sahip vitamin, mineral ve amino asit kompleksi sunuyor. Kırışıklık, elastikiyet kaybı, saç ve tırnak şikayetleri, cilt neminin azalması ve selülit gibi birçok problemin önüne geçiyor.

Her cilt tipine göre özel çözümler sunan Collagen Lift Paris™’in klinik olarak etkinliğinin kanıtlandığı araştırma sonuçlarında kırışıklık görünümünde %50’ye kadar azalma, cilt elastikiyetinde %40’a kadar artış, cilt neminde %15’den fazla artış ve tüm vücut kolajen miktarında %65 artış görülmektedir.

Özellikle sağlıklı kas yapısına sahip olmak için en çok ihtiyaç duyulan kolajen, 30 yaş sonrası vücutta azalıyor hatta bazen üretimi tamamen durabiliyor. Kolajen üretimi duran vücut ilk belirtilerini; ciltte kuruluk, kırışıklık, sarkmalar ve bunun yanında çeşitli sırt, bel, boyun ve eklem ağrıları ile göstermeye başlar.

Kısacası zamanın tüm etkilerini üzerinde taşıyan vücut yaşlanır. Bu noktada kolajen takviyesi almak hem sağlık hem de güzellik adına vücutta önemli bir etken.