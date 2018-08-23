Waar tv. Var ola

Eyüphan Kaya

18 Ağustos Ak Partinin 6.kongresinin olduğu gün Waar tv. Bir Ak parti taraftarı olmam hasebiyle beni canlı yayına davet etti ve can alıcı iki soru sordu.

Sunucu;

-Bir Kürt olarak Ak partiden beklentiniz nedir?

-Diğer soru ise Ak parti neden HDP’yi kongresine davet etmedi sorularını bana yöneltti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürt olarak şu cevapları verdim, Hulusi kalp ile verdiğim bu cevapların Waar tv. İzleyicisine ulaştırma imkanı bana sağlayan Waar tv. Diyarbakır temsilcisi Nail Kadıhan ve ekip arkadaşlarına peşinen teşekkür ederim.

İlk soruya verdiğim cevapta, Tayyip Edroğan’ın Kürt sorunu çözme konusundaki samimiyetine inanıyorum. Hatırlayın çözüm sürecinde nerdeyse bu sorundan kurtulacak duruma geliyorduk, fakat karşı taraf Abdullah Öcalan’ın talimatını dahi bir kara atarak süreci sabote etti.

Erdoğan birebir konuşmalarında Kürtlere verilen hakların hiç birinde geri adım atılmayacağını, zaman içinde varsa diğer talepleri de hukuk içinde değerlendirileceğini söylüyor.

İç işleri bakanı Süleyman soylu dedi ki “yemin ederim Cumhurbaşkanımız Kürt hakları konusunda istikameti üzerinedir, dün ne dediyse bu gün de aynı istikamet üzeredir.”

Kürtlere bir tavsiyem ABD’nin oyunlarına gelmesinler, bu sorun çözülecekse İran ve Türkiye’nin iştirakiyle çözülür. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan ile kavga edilerek Kürt sorununu çözemezler bunu bilmeleri lazım.

Gelen giden komisyonlara ısrarla söylüyoruz. Anayasanın 66. Maddesi ile 42.maddesi muhakkak değişmelidir. Vatandaşlık kavramı Türk kavramının gölgesinden kurtulmalı, eğitim dili sadece Türkçedir handikabı aşılmalıdır.

İkinci soruya gelince; efendim Türkiye’de uzun süre Atatürk Türkiyesi denilerek ilke ve inkılapları öncülüğünde bir şeyler yapılmaya çalışıldı, ama tutmadı, Erdoğan ise Anadolu’nun tarihine sahip çıkıyor, halkın duygularına tercüman oluyor, halk da onu seviyor ve onu iktidarda tutuyor, peki HDP öyle mi yapıyor?

HDP Kürt tarihiyle barışık değil; yakın tarihten Molla Mustafayı Berzaniyi, Kadi Muhammedi, Şeyh Saidi sahiplenemiyor, daha eskiye gidersek, Mevlana Camiyi, Mevlana Xalidi, Ahmedi xaniyi tanımıyor, üstelik her geçen gün sivri sola ev sahipliği yapıyor.

Siyasi parti olduğunu söylüyor, ama net bir tarzda Kandil ile PKK arasında mesafe koyduğunu da dillendirmiyor, peki Ak Parti nasıl onu kongreye davet etsin? Hatta sunucunun HDP’ye Kürt partisi demenin gerekçesini dahi bulmakta zorlanıyorum.

Bu şekilde bir katkım oldu, tabi irticalen yaptığım bu konuşmanın tamamını paylaşmak, çok zor ama bu atmosferde bir paylaşımım oldu. Dolayısıyla bana bu fırsatı veren Waar Tv. yayın merkezi ve Amid şubesine tekrar teşekkür ederim.

Bir sürü Türkçe kanallar var, bir çoğunda hükümet yandaşlığı yapılıp programlar sunuluyor, ama konuşma fırsatı bize veren pek yok.

Bazen Rehber tv.

Bazen Kürdistan K24,

Bazen Speda,

Bazen de uzay tv

Eskiden bir de TRT KÜRDİ vardı, galiba hoş görü dalgaları sert bir kayaya çarptı ki artık orada da sesimiz pek çıkmıyor.

Ben isterdim ki hak ve adalet çerçevesinde dile getirmeye çalıştığım düşüncelerim en çok devletin/devletimin televizyonunda seslendirilseydi ama demek ki daha korkuluyor.

Waar tv. nin özelliği ise eğilimini bilmediğim bir medya grubu olmasına rağmen bu şekilde bana konuşma fırsatı vermesiydi, dolayısıyla bu yönüyle ayrıca teşekküre değer bir davranışta bulundu diye düşünüyorum.

Benim kişilere, kurumlara, devletlere tavsiyem şudur; insanların düşüncesinden hiç korkmayın, müsaade edin bir kere dünyaya gelen bir insan kendini ifade etsin, belki de var olan dertlerin dermanı kimi kişilerin düşüncelerinde saklıdır.

Siz ne düşünüyorsunuz?