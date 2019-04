Washington Post: Kaşıkçı Cinayetinin Üzerinden 6 Ay Geçti, Trump Hiçbir Şey Yapmadı

NEW YORK (AA) - Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan makalede ABD Başkanı Trump'a Kaşıkçı cinayeti konusunda adım atması çağrısı yapıldı.

Washington Post'ta gazetenin yazarı ve CEO'su Fred Ryan imzasıyla "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı" başlıklı bir makale yayımlandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda "önceden planlanmış" bir cinayete kurban gittiğine işaret edilen makalede, "Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı bu tüyler ürpertici kaderi hak etmedi. Şimdi bu korkunç olayın üzerinden yarım yıl geçti ve artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaşıkçı'nın cesedinin hala bulunamadığına işaret edilen haberde, Suudi Arabistan hükümetinin ilk günden itibaren cinayetle ilgili çelişkili ifadeler verdiğine ve bazı Batılı ülkelerin Suudi Arabistan'dan uzaklaştığına işaret edildi.

"Trump, CIA'in bulgularını bir kenara itti"

Amerikan istihbaratı ve Kongresinin icraatları ile Kaşıkçı cinayeti konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinin ifade edildiği makalede, şu görüşler paylaşıldı:

"Ancak Trump yönetimi çok daha farklı bir hikaye yazıyor. Beyaz Saray yetkilileri eleştirel ifadeler kullandı ve hafif cezalar verdi ancak Suudi Arabistan'a anlamlı cezalar vermek konusunda bir şey yapmadı. Trump yönetimi, Veliaht Prens ile ilişkilerini sürdürmek adına, CIA'in cinayete ilişkin bulgularının önünü tıkadı, bunları gizledi ve bir kenara itti."

Başkan Trump'ın Kaşıkçı cinayetine gerekli cevabı vermeyerek sadece kanunları çiğnemediği aynı zamanda ABD'nin güvenilirliği ve ahlaki otoritesine de zarar verdiğinin vurgulandığı makalede, Trump'ın tepkisizliğine ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını gerekçe gösterdiği anımsatıldı.

"Hesap sorulmadan bir altı ay daha geçmemeli"

Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin sağlanmadığı her gün, sonuçların daha "korkutucu" hale geldiğine işaret edilen makalede, "Trump'ın Suudiler'in hesap vermekten kaçmasına izin verdiği her gün, dünyada daha fazla tiran fütursuzca insanları öldürebileceğine inanmaya başlıyor. Her gün, önceki nesil Amerikanların kurduğu itibar değeri çarçur ediliyor." görüşü paylaşıldı.

ABD Kongresinin Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması için elinden geleni yapması gerektiğine işaret edilen makalede, "Trump, en azından kanuna uymalı ve Magnitsky Yasası'nın gerektirdiği sonuçları üretmelidir. Bu iğrenç suç için hesap sorulmadan, bir altı ay daha geçmemeli. Masum bir gazeteci ve Amerika'nın en önemli çıkarları bundan daha azını hak etmiyor." çağrısı yapıldı.