X-ray Cihazından çantasıyla Geçen Genç İddaası Nerede ? ( Videolu )

Elindeki çantayla gümrük hakimiyet noktasında bulunan x-ray makinesinden geçen genç, sosyal medyada gündem oldu.

Gümrük hakimiyet noktasında çantasıyla beraber x-ray makinesinden geçen genç sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan videonun Azerbaycan'da çekildiği iddia edildi. Misyonlular, elindeki çantayla hakimiyet noktasına gelen bireyden çantayı x-ray makinesine koyması istedi. Videodaki şahıs ise çantasıyla beraber x-ray makinesinden geçti. Gidişatı fark eden gümrük çalışanları vatandaşı uyardı.

Olayın Azerbaycan gümrüklerinde yaşandığın iddia edilse de iddialar Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi tarafından yalanlandı. Açıklamada, "Video çekimlerinde olan gümrük çalışanlarının üzerindeki resmi kıyafetlerden de anlaşılıyor ki çekimin yapıldığı yer Azerbaycan değil" ifadeleri yer aldı.

Videonun Ermenistan-Gürcistan sınırındaki Bagratashen gümrük kontrol noktasında çekildiği de iddia edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)