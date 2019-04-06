Yaban Hayatının 'Can Kurtaran' Hayvanat Bahçesi

KAYSERİ Anadolu Ajansı - Kayseri Megakent Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hayvanat bahçesi, tabiatta yaralı olarak bulunan bir hayli yabani hayvanın rehabilitasyon edilerek yine natürel hayatla buluşturulduğu bir merkez haline geldi.

"Anadolu Şahaneler Diyarı" projesi kapsamında faaliyet gösteren ve Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Megakent Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yalnızca hayvanların izlenebildiği bir mekan olarak kalmayıp, aynı zamanda hayvan gözeticisi bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Tabiatta yaralı halde bulunan ve vefat riski atlatan kurt, kuş ve dağ keçisi gibi muhtelif cinsten hayvanlar, burada rehabilitasyon edilerek yaşama tutunuyor.

Hayvanat bahçesi mesulü Burhanettin Bacak, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı söylemede, merkezde 163 cinsten takribî 2 bin hayvanın bulunduğunu söyledi.

Tabiatta bulunan yaralı hayvanlara sahip çıkmak için muhtelif çalışmaların yapıldığını anlatan Bacak, bugüne dek bir hayli hayvanın yaşamını kurtardıklarını vurguladı.

Yabani hayvan popülasyonunun ehemmiyetine dikkati sürükleyen Burhanettin Bacak, şunları kaydoldu:

"Hayvanat bahçemiz yalnızca yurttaşlarımızın gelip ziyaret ettiği ya da hastalıklardan ari hayvanların bulunduğu bir yer değil. Ayrıca bizim rehabilite yerimiz var. Tabiatta bulunan hayvanların rehabilitasyonlarını üstleniyoruz. Bize yaralı halde gelen yırtıcı kuşlar, kurtlarımız vardı onları tabiata saldık. Dağ keçimizin rehabilitasyonunu yaptık. Hayvanat bahçemiz muhtelif hayvanların rehabilitasyonunun yapıldığı bir yer olarak da hizmet veriyor.

En çok yırtıcı kuşları rehabilitasyon ettik. Takribî 200 kartal, şahin gibi kuş cinslerinin rehabilitasyonunu yaptık. Kurtlardan da rehabilitasyonunu yapıp tabiata saldıklarımız var. Tabiatta her canlının hayata hakkı var. Biz rehabilitasyon etmezsek o canlılar yaşamını kaybedecek."

Yabani hayvanlara tedavileri sırasında yaklaşmakta zorlandıklarını belirten Bacak, tedavi sonrası doğaya salınan hayvanların ortamlarına uyum konusunda güçlük çekmediklerini de dile getirdi.