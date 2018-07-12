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Yaka Kartı, Yaka İsimliği ve Aksesuarları

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Yaka Kartı, Yaka İsimliği ve Aksesuarları
Personel yaka kartları ve yaka isimlikleri

Yaka isimliği firmalar için çalışan personellerin; isim, soyisim görevlerinin yazdığı firma logolu mıknatıslı yada iğneli metal yaka ürünüdür. 

Yaka isimliklerinde, isim bölümünü değiştirilebilir veya direk metal üzeri baskı olarak üretim yaptırabilirsiniz.

Yaka kartı dediğimiz küçük kartlar ise; isim, soyisim ve görev tanımınız gibi hakkınızda karşı tarafa küçük bilgiler veren kartlardır. Büyük ve küçük işletmelerde kullanılması önemlidir. Yaka kartlarında firma logosu, personelin vesikalık resmi ve kimlik bilgileri de bulunabilir. Yaka kartlarının firmada kimlik görevi görmesinden dolayı, hizmet sektöründe özellikle kalabalık çalışılan ofislerde veya mağazalarda bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yaka kartı kullanılmasında ki başka bir kolaylık ise iş yerinde çalışan personelin giriş çıkış saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmesidir. Kalabalık çalışılan firmalarda bu durum güvenliğin kolaylıkla sağlanmasına yardımcı olmuştur.

Bir de misafir olarak gelen kişilere verilen yaka kartları mevcuttur. Bunlar özellikle devlet kurum ve kuruluşlarında kullanılır. Dışarıdan gelen kimselerin ziyaretçi olduğunu göstermek içindir. Geçici olarak kullanılır. Amaç kişinin misafir olduğunu göstermek ve güvenliğin sağlanmasıdır. Kartın üzerinde de misafir olunduğu belirtilmektedir.

Yaka kartı ve yaka isimlikleri ölçülerinde özel bir standart yoktur. Yaygın olarak kullanılan yaka kartı ölçüsü 54x86 mm şeklindedir. Yaka kartları ve yaka isimlikleri bu standartların dışında tamamen firmaya özel ölçülerde de yapılabilmektedir.

Personel yaka kartı ve yaka isimliği ile ilgili örnekler için yakakarti.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

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