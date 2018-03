Bülent Ertekin

26 Mart 2018 tarihinde internet portallarında " bugün güzel ülkemde, güzel insanlar acaba neler yapmış, neler olmuş" diye şöyle bir geziniyordum. İzmir'li olmam hasebiyle İzmir ile alâkalı bir haber görünce noktası virgülüne kadar okuyorum. İşte sizlerin de okuyacak olduğunuza inandığım bir haber.

Her yıl ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtarak dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 40 bin hanenin daha kapısını çalıp yüzleri güldürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlar için hazırladığı gıda paketleri sayesine binlerce ailenin yüzü gülüyor. Elleri, kolları “umut kolisi” adını verdikleri paketlerle dolu Büyükşehir personelini kapıda karşılayan vatandaşlar, dillerinden “duayı” eksik etmiyor. Özenle hazırlanan kolilerin içinde MAKARNA, KURU FASULYE, PİRİNÇ, NOHUT, UN, ŞEKER, ÇAY, BAL, BULGUR, DOMATES SALÇASI, PEYNİR çeşitleri ve ZEYTİNYAĞI bulunuyor.



2013 yılında 25 bin hanenin kapısını tek tek çalarak gıda kolisi dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi,

2014 yılında bu rakamı 30 bine,

2015 yılında 35 bine,

2016 ve 2017 yıllarında ise 40 bine çıkardı.



Teşhir yok

Maddi durumu yetersiz ailelerin mutfak giderlerine mütevazı bir katkı olarak değerlendirdikleri gıda yardımlarını sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerek bayramlardaki nakit ödemelerini gerekse erzak dağıtımlarını titizlikle gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yardımda bulunulan vatandaşların teşhir edilmemesine büyük özen gösterdiklerini belirtti.



Haber bu. NOKTA. Ağzım ile değil inanın bütün zerrelerim ile bir yandan güldüm bir yandan da BU NE PERHİZ, BE NE LAHANA TURŞUSU demekten de kendimi alamadım.

Zira CHP nin politikalarından bir tanesi de ne hikmet ise AKP nin , AYNİ Ve GIDA yardımları yaptığında

YERİ GÖĞÜ YIRTMASIDIR.

Vay siyasete alet ediyorlar.

Vay yandaş...

Vay yoldaş...

Vay ki vay.

Adamlara bu tür hizmeti yaptığına da yaptıklarına da bin pişman edip burunlarından fitil fitil getiriyorlar.

Oysa, CHP Li belediyelerin de bu tür yardımları yaptıklarını biliyor vede şahit oluyoruz.

İşte

MAKARNACI

PEYNİRCİ

KÖMÜRCÜ CHP'li partililerden sadece bir kaçı



1 Kasım seçimlerine kısa bir süre kala; CHP vatandaşlardan oy toplayabilmek adına, kılıktan kılığa girdiği görüldü. CHP’nin Mersin Milletvekili ve Adayı Dr. Hüseyin Çamakvatandaşları etkilemek için Kemal Kılıçdaroğlu ve kendi resminin olduğu makarnaları dağıtırken.....



*********



AKP’nin sosyal yardımı iyi yaptığı sanılıyor. Aslında 10 yılda geri kaldık. Yardımlarda OECD ülkelerinin en altındayız. Geri kaldık çünkü yardımlar hak edene verilmedi. Siyasi malzeme şeklinde verildi. Biz sosyal demokrat partiyiz. Birinci önceliğimiz sosyal yardımı vermektir. En önemlisi de muhtaçlık durumunu ortadan kaldırmaya destektir. Ama muhtaç olduğu anda yardım verilir. Yaşlılıkta da iki katını vermek gerekiyor. Aile sigortasını da güncelleyerek açıklayacağız.

SELİN BÖKE



1 Oca 2009

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından yeniden aday gösterilen Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, yaklaşan yerel seçimleri de dikkate alarak, ilk aşamada yoksul vatandaşlara kömür ve gıda yardımı yaptığı ortaya çıktı.



**********



Ve daha nice CHP'li belediye ve partilinin yaptığı

GIDA,

KÖMÜR,

YARDIM ÇEKLERİ...



Ne oldu şimdi?

Siz,

BUNLARDAN BİRŞEY ANLAYABİLDİNİZ Mİ?

" Vallahi ben anladım" desem yalan olacak.

Her ülkede zengini de vardır, fakiri de. Sosyal devletin vazifesi de

HAKKI ile FAKİRLERİ TESPİT ETMEK, tespit edilen bu fakir, fukaranın gururlarını insanlıklarını rencide etmeden ihtiyaçlarını KAPILARINA KADAR GETİRMEKTİR.

Bu hizmetin;

AKP'Sİ,

MHP'Sİ

CHP'Sİ

siyasetçisi vs yoktur, olmamalıdır.

NİYETİN İYİ, AKIBETIN İYİ OLMASI GEREKİR.

İnşaallah.

AKP yapıyor ise, siz de yapın hem de en güzelini ve en iyisini yapın.

Mhp yapıyor ise siz de gerçekten ihtiyaç sahiplerini bulun ve onların gönlünü ederek bu ihtiyaçlarını verin.

ÖNCE BALIK VERİN

SONRA DA BALIK TUTMAYI ÖĞRETİN.

HAAAAA birde hep söylüyorlar ya,

YANDAŞA GİTTİ!!!

YOLDAŞA GİTTİ!!!

Ne yandaşa,

Ne de yoldaşa

Gerçektende bir KURU EKMEĞE, İHTİYACI OLANLARA VERİN.

Zira o verdikleriniz her bir yardımda

TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKI VAR.

UNUTMAYIN....

UNUTTURMAYIN...



Teşekkürler,

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Teşekkürler Aziz Başkan...

Sormayacağız; bu erzak kutularının

YANDAŞA MI?

YOKSA, YOLDAŞA mı? gittiğini.





Selam ve dua ile.