“Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele” Eğitim Programı İstanbul ve Kocaeli’nde Yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İşbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üyelerine..

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İşbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üyelerine yönelik olarak düzenlenen “Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele” konulu Uzman Eğitimi Programı, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimagusa ve Girne'den 10 itfaiyecinin katılımı ile 18-22 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul ve Kocaeli’nde gerçekleştirilen sunum ve saha gezileri ile tamamlandı.

Programa, Lefkoşa Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Bender Kadı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Niyazi İncirlili, Güzelyurt Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Erkal Sayım, Güzelyurt Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Selim Divarcı, İskele Polis Müdürlüğü itfaiye Memuru Eser Solmaz, İskele Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Hasan Bozkurt, Gazimağusa Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Mehmet Aydener, Gazimağusa Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Mehmet Hüseyin Sertüm, Girne Polis Müdürlüğü İtfaiye Memuru Murat Kansu ve Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Memuru Murat Ecersoy katıldı.

Programın ilk günü 19 Mart 2018 Pazartesi heyet, AFAD İstanbul’u ziyaret etti ve “Afet ve Acil Durumlarda Arama ve Kurtarma Çalışmaları” konulu sunum sonrasında saha gezisi yaptı. Aynı gün TDBB’yi ziyaret eden heyet, Birlik merkezinde Genel Sekreter Fahri Solak’la bir araya gelerek program ve TDBB’nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi. TDBB’deki görüşmeden sonra katılımcılar, Panorama Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Kültür Evleri’ni gezdi.

Programın ikinci gününde heyet, İstanbul İtfaiyesi Başakşehir Resneli Eğitim Tesisini ziyaret etti ve “Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele” konulu sunumun ardından saha gezisi yapıldı.

Programın üçüncü ve dördüncü günleri, 21-22 Mart 2018 tarihlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından heyete, “Yangına Müdahale Teknikleri”, “Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme”, “Kazazede ve Yangın Kaynağı Arama”, “Termal Kamera Kullanımı” ve “Trafik Kazalarından Kurtarma” konularında eğitimler verilerek uygulamalar gerçekleştirildi ve saha gezisi yapıldı.

Program, Katılım Sertifikalarının takdimi ve hediyeleşme ile tamamlandı.