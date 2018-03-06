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Yanimahalle Belediyesi personellerine Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimi veriyor

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Yanimahalle Belediyesi personellerine Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimi veriyor
Yenimahalle Belediyesi, fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi amacıyla çalışanlarına Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimi veriyor.

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından, bir ilkyardım eğitim merkezi işbirliğinde Yenimahalle Belediye Meclis Salonu’nda başlayan eğitimler 2 günlük periyotlar halinde hafta boyu devam edecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personellere ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Temel İlk Yardımcı kimlik ve sertifikası verilecek.

Uygulamalı eğitimlere yoğun ilgi

İlk yardım eğitmenleri Nursel Marangoz ve Murat Azgın öncelikle slayt üzerinden genel ilk yardım bilgilerini anlattı. Sunumun ardından salona örtüler serildi, hasta ya da yaralı mankenler yere yatırıldı. Uygulamalı eğitimlere belediye personelinin ilgisi de yoğun oldu. Çalışanlar, tek tek ve defalarca hem mankenler üzerinde hem de birbirleri üzerinde “Bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde” nasıl ilk yardım yapılması gerektiğini öğrendi. 

Eğitim programı kapsamında personellere; hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

Ayrıca; koma pozisyonu, havale, sara krizi, kan şekeri düşüklüğü, kalp krizi (göğüste şiddetli ağrı) gibi sıkça karşılaşılabilen durumlar için pratik bilgiler verildi. Öte yandan personellere tek tek yapay solunum, kalp masajı ve turnike uygulamaları yaptırıldı.

Öncelik yaşamsal fonksiyonların sürülmesi

Eğitimde; ilk yardım uygulamasının öncelikli amacının yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ve hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek olduğu da vurgulanarak, ilk yardım uygulamasını bilmeyen kişinin asla hasta ya da yaralıya dokunmaması, onu kıpırdatmaması gerektiğinin altını çizildi.

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